Рим и Париж заканчивают подготовку к передаче ПВО Samp-T Украине — МИД Италии 22 января, 17:10 SAMP-T (Фото:MILINME MYJPO/Flickr)

Италия и Франция завершают подготовку к отправке систем ПВО Samp-T в Украину и имеют другие действия касательно помощи, над которыми работают конфиденциально.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Италия уже предоставила Украине пять пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро, и в настоящее время готовится шестой пакет.

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«Италия поддерживает все возможные пути достижения справедливого мира в Украине, а это означает независимость и территориальную целостность Украины […] Конфликт должен закончиться как можно быстрее: но тогда для стран-союзников Украины должно быть очень ясно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этому нации в ее борьбе», — сказал Таяни.

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На вопрос о том, как долго Италия может оказывать поддержку, дипломат сказал, что окончательный исход войны пока не определен, а ключевым фактором станет материально-техническое и военное обеспечение как Украины, так и России.

«Все видят глобальные последствия конфликта, особенно в отношении продовольственной и энергетической безопасности. Единство целей и максимальное сотрудничество с международными партнерами важны на этом этапе как никогда», — сказал министр.

В начале января Антонио Таяни сообщил, что новый пакет итальянской военной помощи для Украины находится на стадии доработки. Тогда он сказал, что будут переданы системы противовоздушной обороны, но напрямую не указал, какие именно.