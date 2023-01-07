Включительно с комплексами SAMP-T. США просят Италию ускорить передачу военной помощи Украине — La Repubblica 7 января, 12:14 SAMP-T (Фото:MILINME MYJPO/Flickr)

США просят Италию ускорить передачу Украине следующего пакета военной помощи, в который могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, сообщает La Repubblica со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, вопрос поставки систем противовоздушной обороны обсуждался в ходе телефонного разговора помощника президента США Джейка Салливана и советника премьер-министра Италии Франческо Тало.



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Разговор Салливана и Тало состоялся в четверг, 5 января.

La Repubblica пишет, что пока Рим не утвердил шестой пакет военной помощи для Украины, но вскоре может это сделать. На вооружении Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная (без пусковой установки). Но работа по модернизации последней продолжается уже несколько месяцев.

ЗРК SAMP-T — это система ПВО, которая может уничтожать самолеты на расстоянии до 100 километров. Для сбивания баллистических ракет максимальное расстояние цели составляет 25 км.

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В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Тогда официально стало известно, что Рим рассматривает передачу Украине систем ПВО.

