Рим и Париж ведут переговоры касательно систем ПВО для Украины — МИД Италии 8 января, 13:23 Украина может получить ЗРК SAMP-T от Италии в следующем пакете военной помощи (Фото:Минобороны Франции)

Новый пакет итальянской военной помощи для Украины, в который могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, находится на стадии доработки.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.



Таяни сказал, что Италия и Франция обсуждают техническое усовершенствование отправки систем противовоздушной обороны, разработанных двумя странами. Вероятно, речь идет о комплексах SAMP-T, производимых французско-итальянской компанией Eurosam.

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По его словам, отправка оружия состоится после соответствующего доклада в итальянском парламенте.

На вопрос журналиста о том, просили ли США Италию ускорить поставки оружия в Украину, министр сказал: «Мы — важный партнер, но об оружии речь не шла».

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В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Тогда официально стало известно, что Рим рассматривает передачу Украине систем ПВО.

7 января La Repubblica со ссылкой на собственные источники сообщила, что помощник президента США Джейк Салливан просил советника премьер-министра Италии Франческо Тало ускориться с оказанием помощи Украине.