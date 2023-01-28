Заказ на 2 млрд евро. Италия и Франция закупят 700 ракет для систем ПВО SAMP-T, которые ожидает Украина — СМИ 28 января, 10:54 ЗРК SAMP/T (Фото:Минобороны Франции)

Министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гвидо Крозетто договорились о закупке 700 ракет Aster-30. Ими оснащают комплексы SAMP-T, которые планируют передать Украине, сообщает французское издание L’Opinion.

По данным СМИ, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита Лекорню в Рим в пятницу, 27 января. Ракеты Aster-30 в таком объеме будут стоить около 2 млрд евро.



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Однако сколько именно ракет будет передано украинским военным, не сообщается.

Лекарню подтвердил в Twitter, что одной из тем встречи с его итальянским коллегой была Украина.

"Мы поделились общим стремлением продолжать поддерживать Украину, обезопасить Средиземное море от новых угроз и увеличить наши общие производственные возможности, в частности в сфере противовоздушной обороны", - отметил французский министр.

Инфографика: NV

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Тогда официально стало известно, что Рим рассматривает передачу Украине систем ПВО.

В январе министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T в Украину. Он сказал, что Италия и Франция планируют и другие действия по помощи, над которыми работают конфиденциально.

