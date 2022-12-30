Насколько Patriot поможет защитить украинское небо — генерал-лейтенант ВСУ 30 декабря, 19:55 ЗРК Patriot на фоне северного сияния на Аляске (Фото:US Air Force/Senior Airman Joseph P. LeVeille/Handout via REUTERS)

Генерал-лейтенант ВСУ Артур Артеменко в интервью Radio NV рассказал, насколько батарея Patriot, которую пообещали передать Украине США, поможет защитить украинское небо.

«У Patriot на средней высоте применения боевой радиус составляет где-то 150 километров. Учитывая, что применяемые по нам ракеты летят на высоте около 50 метров, дальность работы комплекса километров 40-50. То есть одна батарея прикроет одно место», – рассказал Артеменко Radio NV.

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По его словам, из-за того, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру, количество объектов, которые необходимо защищать, выросло с нескольких десятков в сотни раз.

«Сегодня стали важны не только ТЭС, ГЭС, но и железнодорожные станции, многое другое. И даже крупные магазины сегодня являются объектом защиты. Поэтому на сегодняшний день этих средств очень мало [передается] от наших союзников, хотелось бы как можно больше», — сказал украинский генерал-лейтенант.

Артеменко добавил, что не нивелирует оценку помощи западных союзников Украины.

«Заход в Украину Patriot — это чрезвычайно стратегично. Нам нужно разобраться, получить комплекс — ведь не главное. В любой зенитно-ракетной системе есть профессиональное время наработки на отказ, поэтому важно сопровождать этот комплекс. Сколько отработает он без ремонта? Какие силы и средства необходимы для его восстановления? Это требует огромной и дорогостоящей системы, начиная со специалистов, заканчивая поставками. Изучить этот вопрос и в будущем наращивать систему противовоздушной обороны за счет Patriot (очень дорогого комплекса и очень дорогих ракет) — это очень важно на данный момент», — объяснил он.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, впервые включающей ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США понадобилось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные могут научиться работать с системами Patriot через несколько месяцев.