Системы противовоздушной обороны Patriot , которые президент США Дональд Трамп обещал передать Украине, не поступят раньше весны 2026 года. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в среду, 23 июля.

Как отмечает Spiegel, быстрая поставка этих систем в Украину является достаточно сложной задачей. Поэтому поставка обещанного Трампом оборудования не состоится раньше, чем через восемь месяцев.

Другие батареи Patriot будут готовить к отправке в Украину еще дольше, добавляет немецкая газета.

По данным издания, такая задержка возникла из-за того, что союзники США по НАТО не поняли первоначального плана Трампа. Президент США предлагал странам Европы передать Украине системы ПВО из своих запасов и впоследствии получить замену от RTX Corporation, американского производителя Patriot.

Задержка отправки первой системы из Германии в восемь месяцев связана с тем, что только через это время Бундесвер сможет получить на замену батарею Patriot, которая в листе ожидания изначально предполагалась для Швейцарии, добавили журналисты.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что надеется на то, что США ускорят процесс замены систем ПВО.

«Мы ожидаем, что НАТО затем снова обратится к США и даст понять производителю систем Patriot, что страны, которые передают свои системы, должны получить новые системы в течение нескольких месяцев», — сказал он.

Также Spiegel пишет, что Писториус неоднократно четко заявлял, что Бундесвер может передать Украине дополнительные системы Patriot из своих запасов только при условии, что Германия немедленно получит новые системы от Соединенных Штатов.

Ранее 23 июля Суспільне со ссылкой на собеседника в американском правительстве отмечало, что Министерство обороны США ведет переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставкам Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

22 июля Фридрих Мерц рассказал, что Германия пока не получила подтверждения сроков, когда Вашингтон сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые были отправлены для Украины.

Борис Писториус заявил, что его страна готова передать Украине два ЗРК Patriot, однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих систем.