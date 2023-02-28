Первая батарея. США скоро закончат обучение украинских военных на ЗРК Patriot 28 февраля, 23:21 ЗРК Patriot (Фото:Official U.S. Navy Page/Flickr)

США скоро закончат обучение первой украинской батареи ЗРК Patriot. Об этом рассказал представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дуглас Симс, выступая перед комитетом Палаты представителей по вопросам Вооруженных сил, сообщает CNN.

«Вооруженные силы США скоро завершат обучение и оснащение первой украинской батареи Patriot. Мы уверены, что украинцы будут использовать Patriot с такой же точностью, которую демонстрируют каждый день с их текущими возможностями противовоздушной обороны», — заявил Симс.



Видео дня

По его словам, американские военные уже обучили более 4 тысяч украинских бойцов.

16 января украинские военнослужащие прибыли в США для обучения работе с американскими ЗРК Patriot.

Инфографика: NV

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. Украина также получит Patriot от Германии и Нидерландов.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 января уточнил, что всего Украина получит от партнеров три батареи Patriot.