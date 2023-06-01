«Очень хороший ЗРК». Несколько премьер-министров пообещали поставку Украине систем Patriot — премьер Польши 1 июня, 19:17 ЗРК Patriot (Фото:MissGarfield/Flickr)

Несколько европейских премьер-министров пообещали предоставить Украине системы Patriot, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает Belsat.

Также они обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским обучение украинских пилотов на истребителях F-16

«Мы составили расписание этих занятий. Польша поможет Украине обучать пилотов истребителей F-16», — сказал он.

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По его словам, в ходе обсуждения поставок Украине систем Patriot, он указал, «как важно, чтобы другие страны, у которых есть эти системы, как можно скорее поделились ими с Украиной».

«Могу сказать, что эта встреча была очень конструктивной и позитивной. Я не хочу говорить здесь от лица нескольких премьер-министров. Но несколько премьер-министров, у которых есть системы Patriot, пообещали быструю поставку этих систем. Очень хорошие противоракетные и зенитные комплексы для Украины», — сказал он.

29 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине до следующей зимы необходимо укрепить систему противовоздушной обороны,