Мерц обсуждал с Трампом покупку и передачу систем Patriot Украине

10 июля, 17:07
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время брифинга на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме 10 июля (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о поставках Украине большего количества ракет к системам Patriot, однако окончательного решения еще нет.

Об этом канцлер сообщил во время брифинга на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме в четверг, 10 июля, пишет The Guardian.

Мерц отметил, что он «находится в тесном контакте с американским правительством и с президентом Трампом» относительно приобретения и передачи Украине систем Patriot.

«Американцы сами нуждаются в части из них, но у них их также много… Еще не окончательно решено, будет ли осуществлена поставка», — отметил Мерц.

4 июля немецкий канцлер имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.

Также, как сообщало Axios, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами, Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

По информации немецкого журнала Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае 2025 года направил в Пентагон первый запрос относительно того, будут ли США поставлять Украине дополнительные системы ПВО Patriot, если Германия их оплатит.

8 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

Инфографика: NV
Редактор: Екатерина Шпак

