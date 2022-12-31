Рождение Patriot. Как дебют знаменитого комплекса в начале 90-х быстро успокоил Саддама Хусейна и возмутил американских ученых 31 декабря, 11:30 Эксклюзив NV 41-й президент США Джордж Буш-старший на встрече с работниками завода Raytheon, производящего ракеты Patriot. Андовер, 15 февраля 1991 года. (Фото:АР)

Уже первое применение американского зенитного ракетного комплекса Patriot на стороне Израиля поставило точку в войне в Персидском заливе. Впрочем, это успокоительное для воинственного Ирака не удовлетворило придирчивых ученых.

«Они сбили 41 вражесую цель из 42!» — так об эффективности противоракетной системы Patriot высказался американский президент Джордж Буш — старший 15 февраля 1991 года на встрече с работниками завода Raytheon — производителя перехватчиков.

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«Пора взять как составляющую истории успеха безошибочную точность, — говорил Буш оружейникам. — У людей, которые производят Patriot, есть все основания для гордости. Благодаря вам теперь мир знает, что мы можем рассчитывать на противоракетную оборону. И благодаря вам угроза тирана поливать дождем ужаса с неба была притуплена. И благодаря вам были спасены невинные мирные жители, бесценные человеческие жизни».

Буш таким образом подводил итог первого полномасштабного применения Patriot в войне в Персидском заливе. Хотя после его речи война продолжалась еще две недели.

А спустя более года после президентского выступления точность Patriot едва не сбило опровержение. Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол сидел перед комитетом по государственному регулированию Конгресса США и доказывал: наиболее обнадеживающий эффект системы перехвата не превышает 10%.

Противоречивый дебют

В августе 1990 года зарвавшийся иракский диктатор Саддам Хусейн аннексировал соседний Кувейт, а впоследствии его войска высадились еще и на побережье Саудовской Аравии.

К концу 1990-го кто только не пытался утихомирить президента Ирака, но тот не унимался. Уверенность Хусейну придавали около сотни советских ракет Р-17 дальностью 650 км — «керосинок», как называли их отцы-разработчики, или Scud, как будет знать их каждый житель региона, где шла война.

17 января 1991 года Хусейн впервые выстрелил Scud’ом по Израилю, хотя тот сохранял нейтралитет, чтобы не раздражать арабских участников антииракской коалиции. Но Хусейну хотелось втянуть Тель-Авив в войну. И это ему почти удалось, если бы не Patriot.

После первых двух ракет, правда, упавших в море, Израиль мгновенно развернул свои военно-воздушные силы для ответного удара по Багдаду. Никакие аргументы Буша на ближневосточного союзника — мол, не торопитесь, — не действовали. Тогда Вашингтону ничего не оставалось, как закрыть небо над Израилем.

Иракский Scud, сбитый Patriot'ом над Саудовской Аравией в ходе войны в Персидском заливе / Фото: DR

Пентагон установил систему Patriot на Земле обетованной менее чем за сутки. По сути это был дебют. Уже 18 января американские ракеты-перехватчики летели навстречу советскому железу. В ту ночь Саддам ударил по Израилю семью Р-17. С тех пор сирены в стране не выли всего несколько дней вплоть до 23 февраля. Через пять дней диктатор выступил по национальному телевидению, поздравил свой народ с победой в войне, не объясняя, почему она предусматривала выход иракских войск из Кувейта. О возмещении ущерба за свое безумие тоже — ни слова.

Уже через год после окончания войны, в апреле 1992 года, подкомитет Конгресса США по национальной обороне получил подробный отчет о результатах работы Patriot, который составил Стивен Гилдрет, эксперт по национальной обороне. Фактически это были конспекты брифингов Пентагона и спикеров американского командования в Израиле и Саудовской Аравии. И были они не столь триумфальны, как из уст Буша. Например, в ту ночь 18 января Patriot не перехватил ни одного Scud’а.

Дальше система работала успешнее. Однако, согласно отчету Гилдрета, над Израилем она сбила только половину вражеских ракет. Правда, над Аравийским полуостровом — 80%.

Но и эти подсчеты были весьма условными. «Очень, очень трудно сказать сразу или даже в течение нескольких часов после произошедшего, что именно случилось и что куда упало. Уходит много времени, чтобы разобраться. В некоторых случаях никогда не узнаешь наверняка, какие обломки куда упали. В этом очень сложно разобраться», — объяснил генерал-лейтенант Томас Келли, представлявший Объединенный комитет начальников штабов по оперативным вопросам в Пентагоне. Ему пришлось так оправдываться на брифинге 25 января — через неделю после начала работы системы Patriot.

MIM-104 Patriot vs Scud/Al Hussein SRBM Operation Desert Storm https://www.youtube.com/watch?v=LlOi6Gl25Lg