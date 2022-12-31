Рождение Patriot. Как дебют знаменитого комплекса в начале 90-х быстро успокоил Саддама Хусейна и возмутил американских ученых

31 декабря, 11:30
Эксклюзив NV
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41-й президент США Джордж Буш-старший на встрече с работниками завода Raytheon, производящего ракеты Patriot. Андовер, 15 февраля 1991 года. (Фото:АР)

41-й президент США Джордж Буш-старший на встрече с работниками завода Raytheon, производящего ракеты Patriot. Андовер, 15 февраля 1991 года. (Фото:АР)

Автор: Олег Шама

Уже первое применение американского зенитного ракетного комплекса Patriot на стороне Израиля поставило точку в войне в Персидском заливе. Впрочем, это успокоительное для воинственного Ирака не удовлетворило придирчивых ученых.

«Они сбили 41 вражесую цель из 42!» — так об эффективности противоракетной системы Patriot высказался американский президент Джордж Буш — старший 15 февраля 1991 года на встрече с работниками завода Raytheon — производителя перехватчиков.

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«Пора взять как составляющую истории успеха безошибочную точность, — говорил Буш оружейникам. — У людей, которые производят Patriot, есть все основания для гордости. Благодаря вам теперь мир знает, что мы можем рассчитывать на противоракетную оборону. И благодаря вам угроза тирана поливать дождем ужаса с неба была притуплена. И благодаря вам были спасены невинные мирные жители, бесценные человеческие жизни».

Буш таким образом подводил итог первого полномасштабного применения Patriot в войне в Персидском заливе. Хотя после его речи война продолжалась еще две недели.

А спустя более года после президентского выступления точность Patriot едва не сбило опровержение. Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол сидел перед комитетом по государственному регулированию Конгресса США и доказывал: наиболее обнадеживающий эффект системы перехвата не превышает 10%.

Противоречивый дебют

В августе 1990 года зарвавшийся иракский диктатор Саддам Хусейн аннексировал соседний Кувейт, а впоследствии его войска высадились еще и на побережье Саудовской Аравии.

К концу 1990-го кто только не пытался утихомирить президента Ирака, но тот не унимался. Уверенность Хусейну придавали около сотни советских ракет Р-17 дальностью 650 км — «керосинок», как называли их отцы-разработчики, или Scud, как будет знать их каждый житель региона, где шла война.

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17 января 1991 года Хусейн впервые выстрелил Scud’ом по Израилю, хотя тот сохранял нейтралитет, чтобы не раздражать арабских участников антииракской коалиции. Но Хусейну хотелось втянуть Тель-Авив в войну. И это ему почти удалось, если бы не Patriot.

После первых двух ракет, правда, упавших в море, Израиль мгновенно развернул свои военно-воздушные силы для ответного удара по Багдаду. Никакие аргументы Буша на ближневосточного союзника — мол, не торопитесь, — не действовали. Тогда Вашингтону ничего не оставалось, как закрыть небо над Израилем.

Иракский Scud, сбитый Patriot'ом над Саудовской Аравией в ходе войны в Персидском заливе (Фото: DR)
Иракский Scud, сбитый Patriot'ом над Саудовской Аравией в ходе войны в Персидском заливе / Фото: DR

Пентагон установил систему Patriot на Земле обетованной менее чем за сутки. По сути это был дебют. Уже 18 января американские ракеты-перехватчики летели навстречу советскому железу. В ту ночь Саддам ударил по Израилю семью Р-17. С тех пор сирены в стране не выли всего несколько дней вплоть до 23 февраля. Через пять дней диктатор выступил по национальному телевидению, поздравил свой народ с победой в войне, не объясняя, почему она предусматривала выход иракских войск из Кувейта. О возмещении ущерба за свое безумие тоже — ни слова.

Уже через год после окончания войны, в апреле 1992 года, подкомитет Конгресса США по национальной обороне получил подробный отчет о результатах работы Patriot, который составил Стивен Гилдрет, эксперт по национальной обороне. Фактически это были конспекты брифингов Пентагона и спикеров американского командования в Израиле и Саудовской Аравии. И были они не столь триумфальны, как из уст Буша. Например, в ту ночь 18 января Patriot не перехватил ни одного Scud’а.

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Дальше система работала успешнее. Однако, согласно отчету Гилдрета, над Израилем она сбила только половину вражеских ракет. Правда, над Аравийским полуостровом — 80%.

Но и эти подсчеты были весьма условными. «Очень, очень трудно сказать сразу или даже в течение нескольких часов после произошедшего, что именно случилось и что куда упало. Уходит много времени, чтобы разобраться. В некоторых случаях никогда не узнаешь наверняка, какие обломки куда упали. В этом очень сложно разобраться», — объяснил генерал-лейтенант Томас Келли, представлявший Объединенный комитет начальников штабов по оперативным вопросам в Пентагоне. Ему пришлось так оправдываться на брифинге 25 января — через неделю после начала работы системы Patriot.

MIM-104 Patriot vs Scud/Al Hussein SRBM Operation Desert Storm

https://www.youtube.com/watch?v=LlOi6Gl25Lg

Теги:   Баллистические ракеты Саддам Хусейн Джордж Буш ЗРК Patriot Мировая история История с НВ

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