Украине хватило бы на несколько лет ракет для ЗРК Patriot, использованных на Ближнем Востоке — Игнат

26 октября, 09:45
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Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина изменила тактику боевого применения Patriot (Фото: Yuriy Ignat﻿ / Facebook)

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина изменила тактику боевого применения Patriot (Фото: Yuriy Ignat﻿ / Facebook)

Украине хватило бы на несколько лет боевой работы того количества ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которое было использовано во время войны в Иране. Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он рассказал, что Украина изменила тактику применения Patriot в боевых условиях, и партнеры сейчас изучают этот опыт.

Силы обороны обычно используют одну ракету-перехватчик на одну цель. В то же время во время войны в Иране союзники могли использовать сразу весь пакет пусковой установки — около восьми ракет — для перехвата одного Shahed. По словам Игната, такое применение было обусловлено нехваткой боевого опыта.

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«Именно поэтому мы сейчас оказались в том кризисе, в котором находимся: ведь того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой работы систем Patriot», — говорит Игнат.

24 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot при потребности в 350 ракет в месяц. Он провел аналогию с Ближним Востоком, где за первые 84 часа войны было использовано около 2000 ракет.

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25 октября Зеленский заявил о блокировании уже согласованных Европой поставок ракет-перехватчиков для Patriot. Он также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   ПВО ЗРК Patriot Юрий Игнат Ближний Восток война США в Иране

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