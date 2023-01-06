Командующий ВВС Германии назвал решение о передаче Украине ЗРК Patriot «проявлением силы» 6 января, 15:44 Командующий ВВС Германии Инго Герхартц позитивно отреагировал на решение Берлина передать Киеву ЗРК Patriot (Фото:Bundeswehr/Francis Hildemann)

Командующий ВВС Германии Инго Герхартц назвал решение немецкого правительства о передаче Украине ЗРК Patriot для борьбы с войсками РФ «проявлением силы» Бундесвера.

Его слова приводят в пресс-службе люфтваффе в Twitter.

«Передача Patriot Украине с обучением украинских солдат как можно скорее, одновременное развертывание в Польше и Словакии — это проявление силы для наших войск», — отметил он.

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Инфографика: NV

Герхартц добавил, что это должно было быть сделано в эти «особые времена».

В Бундестаге также прокомментировали передачу Украине боевых машин Marder.

Глава комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что федеральное правительство и канцелярия, «наконец, прокладывают путь для поставок танков».

«Это очень запоздало, но еще не слишком поздно. Наши усилия дали результат. Но мы не сдадимся. После Marder идет Leopard», — написала она в Twitter.

6 января издание Politico со ссылкой на экспертов и двух американских чиновников сообщило, что отправка в Украину современных боевых машин пехоты, таких как Bradley и Marder, может открыть путь к поставкам более мощных западных танков.

Инфографика: NV

Позже правительство Германии подтвердило, что передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot.



