«Единственный провокатор». В Госдепе США ответили на истерику РФ по поводу Patriot
Украина может получить от США системы Patriot (Фото:Official US Navy Page/Flickr)
В Госдепартаменте США прокомментировали возмущение страны-агрессора РФ информацией о том, что Украина может получить американские ЗРК Patriot.
Представители кремлевского режима в посольстве в Вашингтоне ранее заявили, что возможная поставка Украине систем Patriot «приведет к непредсказуемым последствиям» и якобы «создаст угрозу глобальной безопасности».
«Единственные провокационные меры за время всего этого конфликта были предприняты Россией», — подчеркнул заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель во время брифинга в пятницу, 16 декабря, сообщает CNN.
Патель также напомнил, что США не находятся и никогда не находились в состоянии войны со страной-агрессором. Он повторил позицию президента Джо Байдена — США помогут Украине защитить свою территориальную целостность и суверенитет от российского нападения.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).
Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.
По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.