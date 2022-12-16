«Единственный провокатор». В Госдепе США ответили на истерику РФ по поводу Patriot

16 декабря, 23:46
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Украина может получить от США системы Patriot (Фото:Official US Navy Page/Flickr)

Украина может получить от США системы Patriot (Фото:Official US Navy Page/Flickr)

В Госдепартаменте США прокомментировали возмущение страны-агрессора РФ информацией о том, что Украина может получить американские ЗРК Patriot.

Представители кремлевского режима в посольстве в Вашингтоне ранее заявили, что возможная поставка Украине систем Patriot «приведет к непредсказуемым последствиям» и якобы «создаст угрозу глобальной безопасности».

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«Единственные провокационные меры за время всего этого конфликта были предприняты Россией», — подчеркнул заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель во время брифинга в пятницу, 16 декабря, сообщает CNN.

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Инфографика: НВ
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Пусковая установка ЗРК Patriot: в одной батарее таких может быть до восьми (Фото:Air Force Tech. Sgt. Michelle Larche / defense.gov) Одна батарея Patriot для Украины — это много? Действительно ли США готовы передать эти ЗРК и в чем их преимущества

Патель также напомнил, что США не находятся и никогда не находились в состоянии войны со страной-агрессором. Он повторил позицию президента Джо Байдена — США помогут Украине защитить свою территориальную целостность и суверенитет от российского нападения.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Госдеп США Россия-США Украина-США ЗРК Patriot Война России против Украины

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