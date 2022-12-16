«Единственный провокатор». В Госдепе США ответили на истерику РФ по поводу Patriot 16 декабря, 23:46 Украина может получить от США системы Patriot (Фото:Official US Navy Page/Flickr)

В Госдепартаменте США прокомментировали возмущение страны-агрессора РФ информацией о том, что Украина может получить американские ЗРК Patriot.

Представители кремлевского режима в посольстве в Вашингтоне ранее заявили, что возможная поставка Украине систем Patriot «приведет к непредсказуемым последствиям» и якобы «создаст угрозу глобальной безопасности».



Видео дня

«Единственные провокационные меры за время всего этого конфликта были предприняты Россией», — подчеркнул заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель во время брифинга в пятницу, 16 декабря, сообщает CNN.



Читайте также: В Кремле отреагировали на возможную поставку ЗРК Patriot Украине

Инфографика: НВ

Патель также напомнил, что США не находятся и никогда не находились в состоянии войны со страной-агрессором. Он повторил позицию президента Джо Байдена — США помогут Украине защитить свою территориальную целостность и суверенитет от российского нападения.



Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).



Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.



По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

