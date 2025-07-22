Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot , однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих систем.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Der Standard.

«Мы можем передать две наши системы, но не в том случае, если у нас не будет надежных гарантий, что они будут заменены в течение, скажем, шести-восьми месяцев», — сказал Писториус.

По его словам, передача ЗРК должна состояться только при условии, что Бундесвер не потеряет способность к проведению учений.

«Мы не сможем обеспечить тренировки, если в течение года, полутора или даже двух лет не будем иметь необходимых систем», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Сейчас, по его словам, правительство Германии рассматривает варианты, которые позволят обеспечить передачу Patriot Украине.

«Сейчас мы ищем решения, с помощью которых мы сможем в определенной степени идентифицировать системы Patriot в Европе. Это не безнадежно, но обязательным условием является то, чтобы страны, которые их имеют, были готовы передать их сейчас, чтобы другие могли за них заплатить, и они могли попасть в Украину», — заявил министр.

22 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что Берлин пока не получил подтверждения сроков, когда Вашингтон сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые были отправлены для Украины.

21 июля Писториус заявил, что США и Германия договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что эти комплексы поступят «в ближайшее время».

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Инфографика: NV

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

Bild сообщил, что первая система Patriot, за которую будет платить Германия, все еще строится американским оборонным подрядчиком Raytheon и будет готова к отправке в Украину минимум через шесть-восемь месяцев.