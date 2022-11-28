Эффективность систем ПВО Patriot будет значительно выше, если их разместят в Украине — евродепутат 28 ноября, 11:57 ЗРК Patriot, которые Германия собирается передать Польше после инцидента с ракетой (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

Эффективность ЗРК Patriot, которые Германия планирует передать Польше, будет намного выше, если системы ПВО разместят в Украине, заявил польский евродепутат Йоахим Брудзинский.

В эфире RMF FM он аргументировал это тем, что украинцы уже эксплуатируют гораздо более сложные ракетные системы, чем Patriot. Опасения по поводу способности украинцев управлять ЗРК он назвал «оторванными от реальности».

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«Это фантастическая идея для Патриотов поехать в Украину. Украинцы эксплуатируют гораздо более сложные ракетные системы, чем немецкие Patriots 1980-х годов», отметил евродепутат.

Брудзинский также заявил, что любая помощь НАТО необходима и целесообразна для Польши, но помощь Украине «в интересах всего европейского сообщества и всей Организации Североатлантического договора».

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.

25 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части его страны.

