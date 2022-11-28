Эффективность систем ПВО Patriot будет значительно выше, если их разместят в Украине — евродепутат

28 ноября, 11:57
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ЗРК Patriot, которые Германия собирается передать Польше после инцидента с ракетой (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

ЗРК Patriot, которые Германия собирается передать Польше после инцидента с ракетой (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

Эффективность ЗРК Patriot, которые Германия планирует передать Польше, будет намного выше, если системы ПВО разместят в Украине, заявил польский евродепутат Йоахим Брудзинский.

В эфире RMF FM он аргументировал это тем, что украинцы уже эксплуатируют гораздо более сложные ракетные системы, чем Patriot. Опасения по поводу способности украинцев управлять ЗРК он назвал «оторванными от реальности».

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«Это фантастическая идея для Патриотов поехать в Украину. Украинцы эксплуатируют гораздо более сложные ракетные системы, чем немецкие Patriots 1980-х годов», отметил евродепутат.

Брудзинский также заявил, что любая помощь НАТО необходима и целесообразна для Польши, но помощь Украине «в интересах всего европейского сообщества и всей Организации Североатлантического договора».

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Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.

25 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части его страны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Польша Германия ПВО Ракетные удары ЗРК Patriot Война России против Украины

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