Байден одобрит передачу ЗРК Patriot Украине при определенных условиях — WP 14 декабря, 17:14 Пусковая установка ЗРК Patriot (Фото:Air Force Tech. Sgt. Michelle Larche / defense.gov)

США готовятся передать Украине ЗРК Patriot, но для официального согласия президента США Джо Байдена есть определенные условия, — об этом сообщает газета The Washington Post в среду, 13 декабря.

По словам собеседников газеты, план еще не одобрили Байден или министр обороны США Ллойд Остин, но это может произойти в ближайшее время.



Как отмечает WP, Белый дом не поддерживал передачу Украине определенного современного вооружения, в том числе ракет большой дальности, истребителей и танков, объясняя это сложностью технического обслуживания и тем, что, по мнению России, «это еще больше вовлечет США в войну». Однако в последние недели, когда страна-агрессор активизировала атаки и усилила сотрудничество с Ираном, Совет нацбезопасности Белого дома рекомендовал изменить подход.

Видео дня

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Байден одобрит план передачи Украине Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы об обучении и техническом обслуживании, законности передачи и ее влиянии на боеготовность США.

По данным WP, Минобороны США работает над деталями программы подготовки, которая, вероятно, пройдет в Германии. Обучение может занимать больше шести месяцев «в обычных условиях». За батареей Patriot, которая включает до восьми пусковых установок, закреплены около 90 военнослужащих.

Инфографика: НВ

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.