Байден одобрит передачу ЗРК Patriot Украине при определенных условиях — WP

14 декабря, 17:14
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Пусковая установка ЗРК Patriot (Фото:Air Force Tech. Sgt. Michelle Larche / defense.gov)

Пусковая установка ЗРК Patriot (Фото:Air Force Tech. Sgt. Michelle Larche / defense.gov)

США готовятся передать Украине ЗРК Patriot, но для официального согласия президента США Джо Байдена есть определенные условия, — об этом сообщает газета The Washington Post в среду, 13 декабря.

По словам собеседников газеты, план еще не одобрили Байден или министр обороны США Ллойд Остин, но это может произойти в ближайшее время.

Как отмечает WP, Белый дом не поддерживал передачу Украине определенного современного вооружения, в том числе ракет большой дальности, истребителей и танков, объясняя это сложностью технического обслуживания и тем, что, по мнению России, «это еще больше вовлечет США в войну». Однако в последние недели, когда страна-агрессор активизировала атаки и усилила сотрудничество с Ираном, Совет нацбезопасности Белого дома рекомендовал изменить подход.

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По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Байден одобрит план передачи Украине Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы об обучении и техническом обслуживании, законности передачи и ее влиянии на боеготовность США.

По данным WP, Минобороны США работает над деталями программы подготовки, которая, вероятно, пройдет в Германии. Обучение может занимать больше шести месяцев «в обычных условиях». За батареей Patriot, которая включает до восьми пусковых установок, закреплены около 90 военнослужащих.

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Инфографика: НВ

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Джо Байден ПВО Украина-США ЗРК Пентагон ЗРК Patriot Ллойд Остин Война России против Украины

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