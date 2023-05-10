Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса Куб — президент 10 мая, 18:16 Петр Павел (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Чехия передаст Украине два ЗРК Куб и «относительно большое количество» снарядов для них. Об этом заявил чешский президент Петр Павел в среду, 10 мая, передает České noviny.

По мнению Павела, «целесообразно» также рассмотреть передачу Украине чешских истребителей L-159, которые могли бы помочь Украине в контрнаступлении. Он сказал, что защитники Украины получили от Чехии около 100 танков, столько же единиц бронетехники и много боеприпасов.

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Президент Чехии уточнил, что ЗРК Куб сейчас находятся на этапе поставки, и Силы обороны Украины смогут сразу же их использовать благодаря уже обученным бойцам. Чешская армия заменит их израильскими комплексами SPYDER.

В марте стало известно, что Словакия передаст Украине системы ПВО Куб.

Как сообщает Милитарный, Куб — советский ЗРК средней дальности, который позволял обнаруживать воздушные цели на дальностях до 65 км и вести их обстрел на дистанциях от 4,5 до 23,5 км в диапазоне высот до 14 тысяч метров. Основными целями для Куба были самолеты и крылатые ракеты со скоростью до 600 м/с. ЗРК состоит из самоходной установки разведки и наведения, пункта управления и четырех самоходных пусковых установок (на каждой — по три ракеты).