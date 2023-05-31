Методичка Кремля. Президент Хорватии внезапно решил, что Слава Украине — это «лозунг шовинистов, убивавших евреев и поляк» 31 мая, 20:51 Зоран Миланович (Фото:Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas)

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что лозунг Слава Украине «имеет такое же происхождение», как и возглас хорватских усташей — крайней правой группировки, которая действовала в стране во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает N1.

Во время церемонии вручения наград города Загреба Миланович прокомментировал журналистам использование правыми силами лозунга усташей За дом готовы, который официально запрещен в Хорватии.

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«Нет разницы между За дом готовы и Слава Украине. Это — возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков… Не хочу такое слышать в Хорватии. Меня не интересует, что некоторые лидеры „подсели“ на него. Пусть придумают другое поздравление», — заявил он.

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Российские пропагандисты так же используют эти фейки в информационной войне.

Лозунг Слава Украине (и ответ По всей земле слава) существует по меньшей мере с XIX века, а распространение получил еще в Армии Украинской Народной Республики начала ХХ века, откуда перешел к пластовым организациям.

Миланович известен своими антиукраинскими и пророссийскими заявлениями. Ранее он говорил, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.

В январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения РФ, он заявил, что Украина должна вести переговоры с боевиками на Донбассе.

