Война в Украине приближается к поворотному моменту — Столтенберг 8 сентября, 21:29 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 8 сентября, заявил, что Украину и ее союзников ожидает «тяжелая зима», а в войне приближается «поворотный момент».

В комментарии Associated Press на полях встречи в формате Рамштайн Столтенберг сказал, что Киев и его союзники должны подготовиться к зиме, потому что Россия не собирается отказываться от своей цели захватить Украину.

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По словам генсека Альянса, война в Украине приближается к поворотному моменту, российское наступление на Донбассе застопорилось, а защитники Украины смогли нанести ответный удар и «отвоевать часть территории».



«Приближается зима, и на фронте в Украине зима будет тяжелой. Мы знаем, что численность украинской армии сейчас примерно в три раза больше, чем прошлой зимой. Им срочно нужно больше зимней униформы, генераторы, которые производят электричество, тепло, а также, конечно, палатки и другие вещи, которые могут помочь им пережить зиму», — подчеркнул Столтенберг.

Он также призвал мировое сообщество не забывать, что цена поддержки Украины измеряется деньгами для Запада, но потерянными каждый день жизнями — для украинцев.

После заседания в формате Рамштайн, где министры обороны более 50 стран обсуждают помощь Украине, Столтенберг призвал нарастить поддержку и продолжать ее столько, сколько потребуется.

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