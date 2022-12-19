Что может произойти зимой. Фукуяма спрогнозировал наступление ВСУ на Крым и призвал предоставить Украине ракетные системы большой дальности 19 декабря, 17:06 Украинские военные стреляют из гаубицы в Запорожской области, 16 декабря (Фото:REUTERS)

Американский философ и политический экономист Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал ход российско-украинской войны зимой в колонке для НВ.

Фукуяма отметил, что после освобождения Херсона на юге Украины наступило затишье, тогда как вокруг Бахмута, который пытаются захватить вагнеровцы Пригожина, продолжаются кровопролитные бои. Также он напомнил, что Россия продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, «пытаясь оставить людей без электричества и воды с наступлением зимы».

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Философ отметил, что с начала войны сохраняется схема: как только возникает пауза в боевых действиях, начинают раздаваться призывы к переговорам.

Среди примеров таких призывов Фукуяма назвал Роберта Райта, который в Washington Post приводил доказательства в пользу давления США на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры, президента Франции Эммануэля Макрона, который «довольно невероятно предположил, что России могут понадобиться гарантии безопасности в мирном соглашении», политолога Джона Миршаймера, который «удвоил этот тезис в причудливом интервью Исааку Чотинеру из New Yorker», и экономиста Джеффри Сакса, который «продолжает настаивать на своем мнении о том, что война полностью обусловлена американской политикой».

«Все эти аргументы основываются на двух ошибочных предпосылках: во-первых, что мотивы России в войне были чем-то другим, кроме желания захватить больше украинской территории и подорвать ее жизнеспособность как государства, и, во-вторых, что дальнейшие успехи Украины маловероятны и наступит долгосрочная безысходность. Оба мнения неправильны», — убежден американский философ и экономист.

Он отметил, что, несмотря на затруднительное положение России, никаких доказательств, что как-то изменилась ее долгосрочная цель — покорить Украину — нет, а российские представители даже признали, что им нужно время для отдыха и восстановления сил.

«Мирные переговоры, в результате которых под их контролем останутся значительные украинские территории, не приведут к миру; война возобновится, когда Россия почувствует, что она достаточно восстановилась. Между тем, украинское гражданское население, оказавшееся в ловушке за российскими границами, будет продолжать страдать от пыток и репрессий, как это было на всех территориях, освобожденных от российского контроля», — убежден Фукуяма.

Философ также заявил, что есть все основания полагать, что наступление Украины продолжится зимой.

«Теперь, когда наступила зима, земля замерзла и позволяет повысить мобильность транспортных средств. Россияне отступили от Херсона и укрепляют позиции на левом берегу Днепра, но по данным Института изучения войны они не успели построить комплексные линии обороны, а украинцы уже переправились через реку в нескольких местах. Крайне важно освободить этот участок территории, чтобы иметь возможность перерезать российские линии связи, идущие из оккупированного Россией Донбасса и России через Мариуполь и Мелитополь», — пишет он.

Фукуяма обратил внимание, что если эти линии будут перерезаны или окажутся в зоне досягаемости артиллерии, Украина сможет подумать об освобождении Крыма.

«Прямое наступление через узкий перешеек, соединяющий полуостров с Херсонской областью, вряд ли получится; скорее полуостров можно отрезать от поставок и медленно задушить, как Украина задушила Херсон в конце лета. Отвоевание Новой Каховки на левом берегу Днепра позволит Украине вновь заблокировать канал, который поставляет в Крым пресную воду. Тем временем способность наносить удары по целям в глубине полуострова уже продемонстрирована, и она значительно возрастет после освобождения восточной части Херсона. Россияне могут серьезно задуматься о переговорах, если ощутят, что их хватка за Севастополь ослабевает», — считает философ.

Он констатировал, что это требует постоянной военной поддержки со стороны Запада на высоком уровне и помощи в защите и восстановлении гражданской инфраструктуры.

«Отказ от использования ракетных систем большой дальности, таких как ATACMS, кажется глупым, когда Украина отчаянно пытается нейтрализовать авиабазы, с которых наносят ракетные удары. Россия использовала страх перед ядерной эскалацией в сентябре, чтобы попытаться запугать союзников Киева, но это не сработало, и они отказались от этого. Если Вашингтон так серьезно, как он утверждает, настроен помочь Украине выиграть войну, он должен снять блокировку с использования таких систем», — написал Фукуяма.

Также философ отметил, что российская армия плохо оснащена для ведения боевых действий в зимних условиях и многие солдаты из числа недавно мобилизованных не имеют зимнего обмундирования и укрытий, а Украина, напротив, готова воспользоваться преимуществами зимнего сезона для продвижения вперед.

По его словам, наибольшей угрозой успеха Украины была Республиканская партия и ее крыло трампистов.

«Теперь, с последующим проигрышем Гершела Уокера Рафаэлю Уорноку, трампизм сдулся и идет по нисходящей. Соединенные Штаты и их союзники из НАТО должны использовать момент и помочь Украине победить», — считает Фукуяма.

Также философ упомянул о замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая еще до начала войны выступила с инициативой под названием Крымская платформа, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека в Крыму, особенно среди ее собственной крымскотатарской общины.

«Я был бы рад помочь в этом и хотел бы снова заявить о своей поддержке тех гражданских журналистов, которые были несправедливо приговорены российскими оккупантами к заключению за освещение правды», — отметил он.