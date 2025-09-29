«Отбеливание военных преступлений»: МИД Украины инициирует юридические последствия для международных СМИ, участвовавших в российском престуре на ВОТ

29 сентября, 07:34
Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина требует извинений от международных СМИ, которые ездили на ВОТ (Фото: МИД Украины)



Международные СМИ, принимавшие участие в пропагандистском престуре Минобороны РФ, который проходил на оккупированных территориях Украины, незаконно пересекли неконтролируемый участок украинской границы, нарушили международное право и закон Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины 28 сентября.

Представитель МИД Георгий Тихий выразил возмущение участием международных СМИ в пропагандистском мероприятии. По его словам, каждого участника пресс-тура ждут юридические последствия, в частности, запрет на въезд. Также эти медиа столкнутся с последствиями для своей репутации и деятельности в Украине, сказал Тихий.

«Мы официально обратимся в штаб-квартиры всех этих изданий в их столицах, требуя извинений и прекращения такого поведения. Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и которой нанесли невероятные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад — это не журналистика, а отбеливание военных преступлений», — указали в МИД.

Тихий напомнил, что в то время, когда международные журналисты посещают пропагандистские мероприятия на ВОТ Украины, Россия удерживает в плену 28 украинских журналистов. Страна-агрессор с начала вторжения в Украину совершила более 800 преступлений против журналистов и медиа в Украине.

«Эту реальность не покажут доверчивым иностранным журналистам, попавшим в пропагандистский тур МО РФ, ведь Россия является государством жесткой цензуры, и все это знают», — написал Тихий.

Украина уже инициировала идентификацию перечня медиа и их участников, чтобы обеспечить им юридические последствия, добавил представитель министерства.

