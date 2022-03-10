Смерть Путина. Освободит ли Россию финал ее нынешнего диктатора 10 марта, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Дата смерти Иосифа Сталина всегда была важна для российских либералов, ненавидящих Владимира Путина (Фото:The New European)

Годовщина смерти Сталина на прошлой неделе стала жестоким напоминанием в России о том, что история часто повторяется, и что свержение Путина не обязательно положит конец его тоталитарной политике, пишет журналистка издания Puck Юлия Иоффе.



В субботу, 5 марта, миллионы россиян торжественно отметили 69 лет со дня смерти от инсульта Иосифа Сталина. Это событие с удивительной исторической точностью изображено в комедийном фильме Смерть Сталина .

Эта дата всегда была важна для российских либералов, людей, которые ненавидят Владимира Путина и хотят, чтобы их страна была больше похожа на Западную Европу, чем на Советский Союз. У многих из них есть предки, которые вместе с миллионами других людей были уничтожены во время сталинского Большого террора. Но большинство россиян — и украинцев тоже — были шокированы террором просто из-за его огромных масштабов. Точные цифры назвать трудно, впрочем, по словам британского историка и дипломата Роберта Конквеста, всего за два года, 1937 и 1938 годы, около 7 млн советских граждан были арестованы как «враги народа», 1 млн были казнены, а еще 8 млн отправлены в лагеря. К моменту смерти Сталина в 1953 году через ГУЛАГ прошло около 20 млн человек.

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Когда было объявлено о смерти диктатора, миллионы искренне скорбели о смерти отца наций, а сотни были затоптаны насмерть во время его публичных похорон. Но многие другие тихо праздновали его смерть.

Смерть Сталина имела один мгновенный эффект: она остановила так называемое Дело врачей, которое Сталин параноидально вынашивал в конце жизни, утверждая, что еврейские врачи отравляют своих пациентов в рамках американского и сионистского заговора. По Москве ходили слухи, что Сталин готовится депортировать в Сибирь миллионы советских евреев, только что переживших Вторую мировую войну и Холокост. Но он умер вовремя, а его преемники быстро выпустили из тюрьмы еврейских врачей.

Со смертью Сталина также исчез всеобщий террор, под которым жило большинство советских граждан, опасаясь, что одно неверное слово может закончиться пулей в затылок.

Даже дочь диктатора Светлана Аллилуева почувствовала 5 марта 1953 года облегчение. «Окаменелая и немая, — писала она, — я поняла, что наступило определенное освобождение». И хотя преследование диссидентов вернулось с восхождением на советский престол Леонида Брежнева, оно больше никогда не достигало такого уровня и масштабов, как при Сталине.

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