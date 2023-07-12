«Плевок в лицо украинским солдатам». Замглавреда BILD эмоционально раскритиковал саммит НАТО 12 июля, 13:53 Журналист эмоционально раскритиковал саммит НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На саммите НАТО в Вильнюсе главы государств посылают сигнал украинским солдатам в окопах, что те еще «недостаточно современны» для Альянса, это плевок в лицо украинским военным, заявил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

По его словам, настоящее волнение вызывает то, как НАТО оправдывает нежелание называть Украине конкретные сроки вступления.

«Я понимаю всех, кто в эти дни волнуется и испытывает смешанные чувства, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО. <...> Но настоящее волнение вызывает то, как НАТО оправдывает нежелание называть Украине конкретные сроки вступления. В частности, говорится о том, что в условия для предоставления дорожной карты входит „модернизация вооруженных сил Украины“. Представьте себе: главы государств и правительств собрались в безопасности в Вильнюсе — и оттуда посылают сигнал всем украинским солдатам в окопах, что те, к сожалению, еще недостаточно современны для НАТО», — заявил журналист, пишет BILD.

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Ронцхаймер напомнил, что до полномасштабной войны почти никто не верил, что ВСУ смогут противостоять России.

«Насколько оплеванными должны чувствовать себя солдаты? <...> Почти никто не верил, что эта армия сможет противостоять России. Многие политики, которые составляли это заявление НАТО, давали Украине всего несколько дней на выживание», — добавил он.

Журналист заявил, что оправдания НАТО «абсурдны из-за другого».

«На самом деле, страны НАТО скрывают истинную причину, по которой пока не хотят давать Украине дорожную карту. В частности, в США, Германии и других странах существуют опасения, что тогда возможна дальнейшая эскалация отношений с Владимиром Путиным. <...>», — сказал он.

Ронцхаймер заявил, что украинское контрнаступление «идет не так хорошо, как некоторые надеялись», и «за закрытыми дверями постоянно говорят о том, что, возможно, пришло время начать переговоры».

«Когда это произойдет и сколько лет это займёт, пока неясно. Но ясно одно: веры в то, что Украина сможет вернуть себе всю территорию, у всех стран НАТО больше нет, по крайней мере на данный момент», — сказал он.

Журналист заявил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц должны открыто назвать причины, по которым не хотят дорожной карты НАТО для Украины.

«Украина заслуживает правды. И особенно солдаты, лежащие в окопах на фронте», — подчеркнул он.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».