Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Мустафа Найем
Зеленский повторяет ошибки Порошенко
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
Елена Белан
Сможет ли Украина прожить без МВФ
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Журналист Оливер Буллоу: Россияне и британские олигархи вместе вкладывают деньги в Brexit и помощь Трампу

Сегодня, 16:32
280
Цей матеріал також доступний українською
Журналист Оливер Буллоу: Россияне и британские олигархи вместе вкладывают деньги в Brexit и помощь Трампу - фото

Andrew King Photography via Facebook

Журналист Оливер Буллоу

Представители РФ и британские олигархи совместно вкладывают средства в Brexit, помощь президенту США Дональду Трампу и продвижение популистских партий в ЕС.

Об этом в интервью Радио НВ заявил известный британский журналист Оливер Буллоу. По его словам, такое финансирование осуществляется с целью прекратить международное сотрудничество, что поможет олигархам скрыть «темные схемы».

«Это понятно, что эти [деньги в оффшорах] или российские деньги, или деньги наших местных, ну, даже можно сказать олигархов, они работают вместе, чтобы помочь в Brexit’е, помочь Дональду Трампу», — рассказал Буллоу.

Также журналист подчеркнул, что соответствующие средства вкладываются в популистские политические силы в Италии, Венгрии и Турции, которые исповедуют антимиграционную политику.

«Они пытаются остановить международное сотрудничество. И я думаю, что мы — как народ, как электорат — должны быть очень внимательны, мы должны понять, чего эти люди хотят на самом деле. Они не хотят помочь народу на самом деле, они просто хотят, чтобы мы не узнали, откуда их деньги», — заключил он.

Оливер Буллоу — журналист из Лондона, автор книг, пишет для The Guardian, The New York Times и британского GQ. Работал корреспондентом Reuters, освещал Российско-чеченскую войну. Номинант престижных премий в Великобритании и США.

Теги:   Радио НВ Популизм Дональд Трамп Олигархи Коррупция

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Сегодня, 11:07

img
Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой
Политика

Сегодня, 01:36

img
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — СМИ
Политика

Сегодня, 14:29

img
Портнов vs Порошенко. Чиновник времен Януковича обвинил экс-президента в госизмене — все подробности

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
20101
Геополитика

20 мая, 20:05

img
Был совсем иного мнения: Кадыров заявил, что Зеленский его разочаровал
15108
Геополитика

Вчера, 08:31

img
Президент Венгрии прокомментировал первые переговоры с Зеленским
14813