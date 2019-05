Журналист Оливер Буллоу: Россияне и британские олигархи вместе вкладывают деньги в Brexit и помощь Трампу Сегодня, 16:32 280 Цей матеріал також доступний українською Andrew King Photography via Facebook Журналист Оливер Буллоу Andrew King Photography via Facebook

Представители РФ и британские олигархи совместно вкладывают средства в Brexit, помощь президенту США Дональду Трампу и продвижение популистских партий в ЕС.

Об этом в интервью Радио НВ заявил известный британский журналист Оливер Буллоу. По его словам, такое финансирование осуществляется с целью прекратить международное сотрудничество, что поможет олигархам скрыть «темные схемы».

«Это понятно, что эти [деньги в оффшорах] или российские деньги, или деньги наших местных, ну, даже можно сказать олигархов, они работают вместе, чтобы помочь в Brexit’е, помочь Дональду Трампу», — рассказал Буллоу.

Также журналист подчеркнул, что соответствующие средства вкладываются в популистские политические силы в Италии, Венгрии и Турции, которые исповедуют антимиграционную политику.

«Они пытаются остановить международное сотрудничество. И я думаю, что мы — как народ, как электорат — должны быть очень внимательны, мы должны понять, чего эти люди хотят на самом деле. Они не хотят помочь народу на самом деле, они просто хотят, чтобы мы не узнали, откуда их деньги», — заключил он.

Оливер Буллоу — журналист из Лондона, автор книг, пишет для The Guardian, The New York Times и британского GQ. Работал корреспондентом Reuters, освещал Российско-чеченскую войну. Номинант престижных премий в Великобритании и США.