Боррель предлагает ЕС выделить еще 3,5 млрд евро на военную помощь Украине — Reuters 18 мая, 00:05 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В среду, 17 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил Европейскому союзу добавить 3,5 миллиарда евро в фонд, используемый для финансирования военной помощи Украине, сообщает Reuters.

По данным издания, Боррель попросил правительства ЕС предоставить больше денег для Европейского фонда мира (EPF), который уже выделил около 4,6 миллиарда евро военной помощи Украине.



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Анонимный источник ЕС сообщил, что Боррель решил попросить больше денег, поскольку фонд исчерпывался, а Служба внешней политики ЕС хотела быть уверенной, что у него достаточно денег для финансирования военной помощи другим странам, а также Украине.

«Надо пополнять… Суть Европейского фонда мира… имеет универсальный характер. Он не был задуман для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым мог бы справиться Европейский Союз», — сказал чиновник.

5 мая Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

13 апреля Совет ЕС принял решение выделить 1 млрд евро на возмещение стоимости боеприпасов, которые страны-члены ЕС передадут Украине из своих запасов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

20 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали план совместных закупок и поставок боеприпасов Украине суммой в 2 млрд евро. Он предусматривает выделение 1 млрд евро на компенсацию поставок государствам-членам, еще 1 млрд — на совместные закупки боеприпасов, а также увеличение производственных мощностей в ЕС.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.