Чтобы увидел места российских зверств. Было бы неплохо, если бы Байден прибыл в Украину — заместитель главы Офиса президента 18 апреля, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что было бы неплохо, если бы президент США Джо Байден лично посетил Украину и посмотрел на зверства, совершенные российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«Было бы очень неплохо, если бы Байден лично увидел в Украине эти места российских зверств, встретился с руководством Украины, соответствующим образом политика США была бы еще больше в поддержку Украины», — сказал Жовква в эфире телемарафона.

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По его словам, в Офисе президента готовы видеть Байдена в Украине.

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15 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в настоящее время визит президента США Джо Байдена в Украину не планируется.



Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистки, заявил, что готов посетить Украину.

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