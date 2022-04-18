Чтобы увидел места российских зверств. Было бы неплохо, если бы Байден прибыл в Украину — заместитель главы Офиса президента

18 апреля, 11:00
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

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Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что было бы неплохо, если бы президент США Джо Байден лично посетил Украину и посмотрел на зверства, совершенные российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«Было бы очень неплохо, если бы Байден лично увидел в Украине эти места российских зверств, встретился с руководством Украины, соответствующим образом политика США была бы еще больше в поддержку Украины», — сказал Жовква в эфире телемарафона.

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По его словам, в Офисе президента готовы видеть Байдена в Украине.

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15 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в настоящее время визит президента США Джо Байдена в Украину не планируется.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистки, заявил, что готов посетить Украину.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Джо Байден Игорь Жовква Война России против Украины

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