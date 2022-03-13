Дуда подписал закон о помощи беженцам из Украины 13 марта, 03:41 Цей матеріал також доступний українською Украинки в пункте пропуска в Медике, Польша, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об условиях пребывания украинских беженцев на территории страны и их социальной поддержке. Об этом сообщается на сайте Дуды.

Польский Сейм принял закон 9 марта. Как пишет Onet.pl, он гарантирует законность нахождения в Польше граждан Украины и их супругов, если у них нет украинского гражданства. Это касается только людей, которые въехали в страну после полномасштабного вторжения России в Украину. Также разрешено находиться в стране детям, которых родили в Польше беженки из Украины, а студенты и школьники могут продолжить учебу в польских учебных заведениях.



Беженцы из Украины смогут законно находиться на территории Польши полтора года, а после девяти месяцев проживания в стране — подать заявление на получение временного вида на жительство на три года. Также украинцы смогут работать в Польше, получат доступ к медпомощи и одноразовую финансовую помощь — 300 злотых на человека (около 2 тыс. грн). Закон предусматривает льготы для граждан Польши, которые будут помогать беженцам с едой и проживанием.

Сроки действия виз и видов на жительство украинцев, которые законно жили в Польше до войны, которые истекут во время войны, будут продлены до конца года.

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