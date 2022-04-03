«Феноменальные изменения». Финляндия понимает, что без НАТО оставаться рядом с соседом, как РФ просто немыслимо — эксперт

3 апреля, 21:21
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Флаг Финляндии (Фото:Kurunen / Pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Kurunen / Pixabay)

Война России против Украины резко сменило настроения в финском обществе касательно членства страны в НАТО, рассказал в эфире Радио НВ Аркадий Мошес, директор исследовательских программ Восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений.

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«Это вполне вероятно и это феноменальное изменения в позиции, как общественного мнения, так и политических элит страны. Потому что так или иначе на протяжении долгих десятилетий число сторонников НАТО в Финляндии составляло примерно от 17 до 25% и не рослов. И всех устраивала консенсусная позиция, что Финляндия не снимая с повестки дня возможность когда-либо обратиться за членством в НАТО, но в настоящий момент не видела эта целесообразным. И вдруг, на протяжении двух с половиной-трех месяцев с ноября прошлого года до февраля — количество сторонников НАТО выросло до 40, потом до 50 и сейчас уже превышает 60%, а число противников значительно меньше», — сообщил он.

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Он отметил, что Финляндия демократическая страна, поэтому какое бы отношении не было бы у разных политических партий и разных политических элит — они понимают, что идти «против течения» сегодня уже невозможно.

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«В стране идет подготовительный период. Сейчас парламент готовит соответствующий доклад. Опять же не скрывается, что если будет принято решение вступать или нет — у обоих этих вариантов есть негативные последствия, но мне кажется, что сейчас все уже, в общем, достаточно вероятно. Потому что прошли уже структурные сдвиги, 79% финнов считают Россию военной угрозой и оставаться „один на один“ с таким соседом никто не хочет», — подытожил Мошес.

В Финляндии петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые 50 тысяч подписей, теперь она попадет на рассмотрение в парламент.

В финской службе безопасности предупредили, что в ближайшие месяцы Россия развернет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении страны в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении НАТО из-за войны России против Украины.

Редактор: Алексей Супрун

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Теги:   Россия НАТО Финляндия Радио НВ

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