«Феноменальные изменения». Финляндия понимает, что без НАТО оставаться рядом с соседом, как РФ просто немыслимо — эксперт 3 апреля, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Флаг Финляндии (Фото:Kurunen / Pixabay)

Война России против Украины резко сменило настроения в финском обществе касательно членства страны в НАТО, рассказал в эфире Радио НВ Аркадий Мошес, директор исследовательских программ Восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений.

«Это вполне вероятно и это феноменальное изменения в позиции, как общественного мнения, так и политических элит страны. Потому что так или иначе на протяжении долгих десятилетий число сторонников НАТО в Финляндии составляло примерно от 17 до 25% и не рослов. И всех устраивала консенсусная позиция, что Финляндия не снимая с повестки дня возможность когда-либо обратиться за членством в НАТО, но в настоящий момент не видела эта целесообразным. И вдруг, на протяжении двух с половиной-трех месяцев с ноября прошлого года до февраля — количество сторонников НАТО выросло до 40, потом до 50 и сейчас уже превышает 60%, а число противников значительно меньше», — сообщил он.

Видео дня

Он отметил, что Финляндия демократическая страна, поэтому какое бы отношении не было бы у разных политических партий и разных политических элит — они понимают, что идти «против течения» сегодня уже невозможно.

«В стране идет подготовительный период. Сейчас парламент готовит соответствующий доклад. Опять же не скрывается, что если будет принято решение вступать или нет — у обоих этих вариантов есть негативные последствия, но мне кажется, что сейчас все уже, в общем, достаточно вероятно. Потому что прошли уже структурные сдвиги, 79% финнов считают Россию военной угрозой и оставаться „один на один“ с таким соседом никто не хочет», — подытожил Мошес.

В Финляндии петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые 50 тысяч подписей, теперь она попадет на рассмотрение в парламент.

В финской службе безопасности предупредили, что в ближайшие месяцы Россия развернет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении страны в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении НАТО из-за войны России против Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.