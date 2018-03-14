Жесткое выступление Мэй в адрес России: главные тезисы

Высылка дипломатов, отмена встреч на высшем уровне и возможная заморозка российских активов - такие меры предпримет Великобритания в ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 14 марта, выступила в парламенте с жестким заявлением, в котором обозначила предметные действия Лондона против Москвы в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля.

В частности, реакция Великобритании на громкое преступление будет включать в себя такие шаги.

Официальное обвинение Москвы в отравлении Скрипаля

Британский премьер подчеркнула, что Москва продемонстрировала "сарказм, презрение и пренебрежение" в ответ на требование за сутки объяснить, как разработанный в России яд попал на территорию Великобритании и поставил под угрозу жизнь людей.

"Россия несет ответственность за покушение на Скрипаля. Это было незаконное использование силы российского государства (на территории Великобритании, - прим. ред.)", - заявила Мэй.

Высылка 23 российских дипломатов

По словам британского премьера, речь идет о дипломатах, являющихся тайными агентами российской разведки. Им предоставлена неделя на сборы, после чего 23 человека будут высланы из Великобритании. Мэй также подчеркнула, что это будет крупнейшая высылка дипломатов из страны за последние 30 лет.

Отмена всех встреч на высшем уровне с представителями России

В частности, Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство.

Бойкот Чемпионата мира по футболу со стороны британской короны

Члены британской королевской семьи не поедут на футбольный чемпионат мира, который состоится в России летом 2018 года, заявила Мэй.

Возможность заморозки российских активов

По словам британского премьера, российские госактивы будут заморожены в случае, если удастся доказать их использование с угрозой для жизни или имущества граждан и резидентов Великобритании.

Усиление проверок на границе

Мэй также анонсировала усиление таможенных проверок российских граждан и частных самолетов, прибывающих в Соединенное Королевство.

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В свою очередь, посол России в Великобритании Александр Яковенко уже заявил, что Москва считает провокацией меры Великобритании в связи с отравлением Скрипаля.

4 марта бывший российский разведчик Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в британском городе Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.