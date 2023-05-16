В Германии жену Шредера уволили с работы после посещения вечеринки в посольстве РФ 16 мая, 13:54 Герхард Шредер и Со-Ен Шредер-Ким (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100024029680606)

Жену экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким уволили с работы после того как она посетила вечеринку в посольстве РФ.

Об этом сообщает Bild.

Она занимала пост в Агентстве по торговле и инвестициям федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия (NRW.Global Business), где представляла Южную Корею.

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В региональном министерстве экономики заявили, что «трудовые отношения прекращаются немедленно без предварительного уведомления».

В ведомстве добавили, что Шредер-Ким несколько раз предупреждали, что сотрудники NRW.Global Business не должны «публично высказываться о политически чувствительных темах, в частности о захватнической войне России в Украине».

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер оказался в центре нового скандала из-за близких связей с Кремлем. 9 мая он посетил праздничную вечеринку в посольстве РФ в Берлине.

Западные послы не посетили мероприятие в знак протеста против российского вторжения в Украину.