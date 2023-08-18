Женщину, приславшую экс-президенту США Трампу письмо с ядом, приговорили к 22 годам заключения 18 августа, 00:03 Осужденная женщина (Фото:AP)

В США женщину из Канады приговорили к 262 месяцам заключения за то, что она направила бывшему президенту США Дональду Трампу письмо с ядом.

Об этом сообщает Associated Press.

Уроженка Франции 56-летняя Паскаль Ферьер призналась, что в сентябре 2020 года изготовила высокотоксичный кастор в своем доме в канадском Квебеке. В письме с ядом она требовала от Трампа отказаться от участия в предстоящих выборах, угрожала ему и называла «уродливым клоуном-тираном».

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Письмо перехватили на сортировочном предприятии, прежде чем оно попало в Белый дом. Ферьер также направила восемь подобных писем в правоохранительные органы Техаса.

Женщина признала себя виновной по девяти пунктам обвинения в использовании биологического оружия, за каждый из которых ей угрожало пожизненное заключение.