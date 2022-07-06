«Всю Украину не защитите». Военный эксперт объяснил, почему не стоит покупать Железный купол

6 июля, 10:18
Пусковая установка Железного купола недалеко от города Сдерот в Израиле (Фото:NatanFlayer / en.wikipedia.org)

Пусковая установка Железного купола недалеко от города Сдерот в Израиле (Фото:NatanFlayer / en.wikipedia.org)

Агиль Рустамзаде, офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик, в интервью журналистке Елене Трибушной объяснил, почему Украине не стоит покупать Железный купол.

Он отметил, что Железный купол — очень дорогая система.

https://www.youtube.com/watch?v=LQYCKSHR81U

«Система Железный купол задумывалась Израилем для защиты от кустарных ракет, и они за ценой не постояли. Для себя они выпускают эту ракету, цена где-то $50 тысяч, для вас она будет где-то $100 тысяч», — сказал эксперт.

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Кроме того, Рустамзаде заявил, что «Железный купол — это система, которая провалилась».

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«7 месяцев назад террористическая организация массовым запуском ракет — они из водопроводных труб их делают — истощила запасы ракет Железного купола и начала обстреливать Тель-Авив. Сейчас Израиль, поняв, что Железный купол — не панацея, начал разрабатывать новую лазерную систему, чтобы бороться с этими дешевыми ракетами», — объяснил он.

По словам Рустамзаде, Украине не нужен Железный купол, чтобы бороться с обстрелами из Градов и Ураганов, так как есть системы дешевле.

«Это пушечные установки, которые вам позволят эффективно защищаться. Скажем, американская база в Багдаде — ее постоянно обстреливают установками Град, они же себе Железный купол не поставили, они поставили пушечную установку, снаряд которой стоит $20, и они этими снарядами полностью себя защищают», — рассказал эксперт.

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Он также подчеркнул, что всю Украину невозможно защитить Железным куполом.

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«Железным куполом всю Украину вы не защитите. Израиль маленький, а вы представьте, как всю Украину этими Железными куполами можно защищать? Или, скажем, как обеспечить противоракетную оборону такой страны как Украина? Зона поражения Patriot в самых лучших модификациях — это круг диаметром 50 км. Сколько вам Patriot понадобиться? Это архисложная задача. В мире нет такой страны, которая обеспечивает себя противоракетной и противовоздушной обороной на 100%. Миллиарды долларов тратит Саудовская Аравия и не может себя защитить», — сказал Рустамзаде.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не подходит израильский Железный купол.

Однако 7 июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев хочет купить эту систему.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Израиль Украина-Россия Российско-украинская война Железный Купол Война России против Украины

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