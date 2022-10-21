Премьер Израиля считает передачу Железного купола Украине «неверным переходом границ» 21 октября, 15:35 Премьер-министр Израиля Яир Лапид (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Премьер-министр Израиля Яир Лапид считает, что передача системы Железный купол Украине станет «неверным переходом границ» из-за оборонных интересов его страны.

«Это некий переход границ, переход, который по многим причинам, мне кажется неверным. Я говорю о серии доводов, имеющих значение для нашей национальной безопасности. Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной», — сказал он в комментарии ресурсу Новости Израиля.

Видео дня

Лапид подчеркнул, что его страна поддерживает Украину и была первой, кто отправил полевой госпиталь для ВСУ. Премьер отметил, что Израиль направлял и направляет гуманитарную помощь и предлагает системы гражданского оповещения.

«Разумеется мы голосовали в ООН и осуждали, совершенно недвусмысленно осуждали и само вторжение, и бойню в Буче. Но я — премьер-министр Израиля, и моя обязанность учитывать национальные и оборонные интересы Израиля», — говорит он.

16 октября, по данным СМИ, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

После этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине в свете информации о поставках в РФ баллистических ракет из Ирана.

По словам президента Владимира Зеленского, Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны.