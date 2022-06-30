«Приняли реальность». Социолог прокомментировал небольшое снижение процента украинцев, желающих вступления в ЕС и НАТО 30 июня, 06:15 Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите НАТО в Мадриде по видеосвязи, 29 июня (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг, рассказал в интервью НВ, почему процент украинцев, желающих вступить в ЕС и НАТО, который резко подскочил в начале войны, сейчас немного снизился.



«С марта по июнь мы видели как росла поддержка вступления Украины в ЕС до более 90% опрашиваемых, и сейчас, когда процесс движется плавно и нет того настроения, что Украину примут в европейское содружество вот прямо завтра, мы видим определенное замедление. Уже сейчас тех, кто поддерживает это решение 87%, а не 91%, как несколько недель назад», — сказал социолог.

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В то же время, по мнению Антиповича, это нельзя считать трендом на снижение поддержки вступления Украины в ЕС.

«Мы все равно будем стремиться вступать в ЕС, но сейчас этот процесс начинает выглядеть немного рассудительнее. Было много эмоций да и европейцы с самого начала говорили о том, что Украину нужно немедленно принимать в европейскую семью, и это питало эмоцию. Сейчас взгляды украинцев становятся более рациональными», — считает он.

Аналогично социолог описывает ситуацию со снижением поддержки вступления Украины в НАТО.

«Еще в марте, мы активно стремились быть членом НАТО, потому что стремились к защите НАТО, ожидали, что не мы за себя, а они за нас будут воевать, и вот тогда эта большая поддержка вступления в НАТО в 86% выглядела невероятной. Но сейчас мы прошли через эти эмоциональные колебания и, что называется, приняли реальность, что бороться нам придется самостоятельно и класть жизнь наших ребят, а не натовских. И вот результат поддержки, не являющейся результатом эйфории», — сказал он.

По данным последнего опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 18−19 июня, вступление в НАТО поддерживает 76% украинцев.

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