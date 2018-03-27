"Ждали подходящего повода": в России заявили, что США заранее планировали высылку российских дипломатов

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Посол РФ убежден, что США заранее планировали высылку российских дипломатов

Посол РФ убежден, что США заранее планировали высылку российских дипломатов

Посол РФ в США Анатолий Антонов утверждает, что Вашингтон заранее спланировал высылку российских дипломатов и ждал подходящего повода, чтобы объявить об этом.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен - в ожидании подходящего повода", - сказал российский дипломат.

По его словам, среди высылаемых из США дипломатов - "люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество - космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести".

"Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад", - добавил он.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. 

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