«Ядерная безопасность». В МИД Франции заявили о важности коммуникации с Путиным

7 марта, 03:53
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Жан-Ив Ле Дриан (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жан-Ив Ле Дриан (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости сохранить возможность коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это важно для ядерной безопасности.

Об этом Жан-Ив Ле Дриан сказал в эфире телеканала BFMTV.

«Абсолютно необходимо сохранить канал связи с Путиным», — сказал Ле Дриан, добавив, что нужно разговаривать с российским лидером.

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Министр отметил, что Франция не воюет против России, но солидарна с украинцами. Он также подчеркнул важность ядерной безопасности на фоне российского вторжения в Украину.

«Украина имеет 15 ядерных реакторов и необходимо быть крайне бдительными, чтобы обеспечить их безопасность», — добавил Ле Дриан.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Франция Ядерное вооружение Ядерная угроза Россия-Франция Война России против Украины

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