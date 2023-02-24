При участии украинских военных. На военной базе в Великобритании состоялось памятное мероприятие по случаю годовщины вторжения — видео 24 февраля, 12:47 Памятное мероприятие по случаю годовщины вторжения состоялось утром на британской военной базе (Фото:Дмитрий Бобрицкий / NV)

Британцы и канадцы совместно с украинскими военными, проходящими учения, почтили память погибших в войне. Об этом сообщает корреспондент NV с места события.

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину российских захватчиков на одной из баз южной Англии состоялось Памятное мероприятие по случаю годовщины вторжения. Чествование. Его организовал представитель службы капелланов армии Великобритании падре Джон Пауэр.

Видео дня

«Я считаю печальным то, что мы должны отмечать годовщину вторжения. Однако, с другой стороны, это означает, что с тех пор мы держимся вместе на разных направлениях. Это также напоминает украинским солдатам, которые тренируются в Британии, что мы не забываем и продолжаем тренировки, и помним погибших, и, как бы это ни было сложно, живем с надеждой, что завтра будет лучше».

В мероприятии приняли участие более 200 украинских военных, которые проходят обучение именно на этой базе. Также присутствуют военные тренеры из Канады.

На базе проходит военная подготовка украинских пехотинцев.

25-летний Василий — один из военных, проходящих обучение. Здесь он уже несколько недель, говорит, что учения даются сложно, это общая военная подготовка.

«Год прошел как один день, однако я верю, что мы их выгоним», — говорит пехотинец.

Фото: Дмитрий Бобрицкий / NV

После официальной части воины произнесли совместную молитву на английском и украинском языках, украинские воины также совместно исполнили гимн Украины.

На полигонах Великобритании обучение с 2022 года прошло около 10 тысяч человек. Все военные прибывающие в Британию проходят общую военную пехотную подготовку. После этого их отбирают для подготовки по разным направлениям — артиллерия, управление танками, некоторых оставляют в пехоте.

