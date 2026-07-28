Пожар в Новороссийске в ночь на 8 июня 2026 года (Фото: Exilenova+/Telegram)

Три крупных российских зерновых терминала на Черном море ограничили прием грузовиков с зерном после участившихся атак украинских беспилотников на суда и портовую инфраструктуру РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Речь идет о зерновых терминалах в портах Новороссийска и Тамани, которые в совокупности обеспечивают перевалку более 20 млн тонн зерна в год.

Это почти половина всего российского морского экспорта зерна, составляющего около 50 млн тонн ежегодно. Через эти порты продукция поставляется ключевым покупателям российского зерна, в частности Египту и Турции.

Реклама

По информации агентства, ограничения на въезд грузовиков были введены после того, как Россия перекрыла морские пути, ведущие в Азовское море.

Один из источников Reuters отметил, что из-за регулярных атак украинских дронов на портовую инфраструктуру риски значительно возросли, поэтому всё меньше перевозчиков готовы работать на этих направлениях.

Собеседники агентства также сообщили, что Россия ищет альтернативные маршруты для экспорта зерна. Наиболее безопасными на данный момент считаются порты Балтийского моря, тогда как использование Каспийского маршрута остается затрудненным из-за ситуации на Ближнем Востоке и недавнего удара по иранскому судну.

В ночь на 23 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным и военно-экономическим целям государства-агрессора РФ. В частности, был поражен танкер в акватории Черного моря.

В ночь на 19 июля Силы обороны поразили два российских танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря.

16 июля Служба безопасности Украины сообщила, что во взаимодействии с Военно-морскими силами поразила в Черном море танкеры теневого флота РФ Louise 1 и Banda. По судам, находящимся под санкциями Украины, отработали морские дроны СБУ Мамай.

Инфографика: NV

С начала июля в рамках более масштабной операции по блокаде оккупированного Крыма Силы беспилотных систем ежедневно поражают российские транспортные суда и суда «теневого флота» в Черном и Азовском морях. Командующий СБС Роберт Бровди Мадяр ежедневно отчитывается об успехах операции МоЛоЧКа. В частности, 20 июля он сообщил о снижении пропускной способности Керченской паромной переправы на 75%.