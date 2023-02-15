Россия блокирует работу зернового коридора и перевозит военные грузы на торговых судах — заявление Украины 15 февраля, 10:00 Суда ожидают прохождения пролива Босфор в Стамбуле, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр развития громад, территорий и инфраструктуры Алексей Кубраков призвали международное сообщество повлиять на страну-агрессора Россию, которая блокирует работу зернового коридора в Черном море.

Об этом сказано в совместном заявлении министров, опубликованном в среду, 15 февраля.



Кулеба и Кубраков подчеркнули, что российские представители в инспекционных группах и координационном центре в Стамбуле несколько месяцев подряд задерживают осмотр судов, которые идут через пролив Босфор из или в украинские порты. Россияне сознательно задерживают инспекции, регулярно требуют нерегламентированные документы, отказываются выполнять свои обязанности в рабочее время и ищут другие поводы, чтобы остановить инспекцию.



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По данным министров, из запланированных десяти инспекций в день обычно проходит меньше половины. Они заявили, что из-за деструктивных действий России мир за последние три месяца недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия, и «тенденция набирает негативные обороты».

«В связи с затягиванием инспекций со стороны России в Босфоре сейчас образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ждет там больше месяца. Продовольственная безопасность стран, которые зависят от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, оказалась под угрозой. Прежде всего из-за действий России продовольствие недополучают страны Глобального Юга, в частности Африки и Азии», — сказано в заявлении.

Министры отметили, что в это же время объем перевозок через морские порты России в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году превысил 250 млн тонн — больше, чем в 2021 году. При этом инспекцию этих судов в Босфоре не проводят, и страна-агрессор может использовать торговые суда для получения грузов военного назначения.

«Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию, как гарантов Черноморской зерновой инициативы, потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирования торгового судоходства в украинские порты Черного моря», — заявили Кулеба и Кубраков.

13 февраля в Мининфраструктуры сообщили, что с 1 августа из черноморских портов вышло 732 судна, которые экспортировали 21 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Если бы не действия России, через зерновой коридор перевезли бы более 35 млн тонн.