Представители Украины, Турции, ООН и России завтра встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить зерновой коридор 4 мая, 22:30 Грузовое судно ожидает проверки для мероприятия в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что технические специалисты Украины, ООН, Турции и России встретятся в Стамбуле 5 мая, чтобы обсудить продление зерновой сделки.

Об этом сообщает CNN.

По словам Акара, после встречи делегаций заместители министров соберутся на следующей неделе в Стамбуле, чтобы обсудить продление сделки по зерновому коридору, срок действия которой истекает 18 мая.

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«Впечатление, которое мы получили от встреч и выступлений, заключается в том, что эти работы приведут к положительному результату. Мы работаем для этого, мы стремимся к этому», — сказал турецкий чиновник.

Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.