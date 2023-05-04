Представители Украины, Турции, ООН и России завтра встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить зерновой коридор

4 мая, 22:30
Поделиться:
Грузовое судно ожидает проверки для мероприятия в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Грузовое судно ожидает проверки для мероприятия в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что технические специалисты Украины, ООН, Турции и России встретятся в Стамбуле 5 мая, чтобы обсудить продление зерновой сделки.

Об этом сообщает CNN.

По словам Акара, после встречи делегаций заместители министров соберутся на следующей неделе в Стамбуле, чтобы обсудить продление сделки по зерновому коридору, срок действия которой истекает 18 мая.

Видео дня

«Впечатление, которое мы получили от встреч и выступлений, заключается в том, что эти работы приведут к положительному результату. Мы работаем для этого, мы стремимся к этому», — сказал турецкий чиновник.

Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента) Китай поддержал зерновое соглашение — Зеленский после разговора с Си Цзиньпином

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Турция Российская агрессия Стамбул зерновое соглашение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X