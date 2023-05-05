Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле зашли в тупик

5 мая, 21:35
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Грузовое судно ожидает проверки для мероприятия в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Грузовое судно ожидает проверки для мероприятия в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Очередная серия переговоров в Стамбуле между Украиной, Турцией, ООН и Россией о зерновой сделке зашла в тупик.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на представителя ООН.

Сообщается, что Украина, Турция, Россия и ООН не пришли к соглашению.

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что ежедневные проверки ранее разрешенных судов будут продолжаться. Текущее соглашение истекает 18 мая.

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Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

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Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Турция Российская агрессия Зерно Стамбул

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