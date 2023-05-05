Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле зашли в тупик 5 мая, 21:35 Грузовое судно ожидает проверки для мероприятия в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Очередная серия переговоров в Стамбуле между Украиной, Турцией, ООН и Россией о зерновой сделке зашла в тупик.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на представителя ООН.

Сообщается, что Украина, Турция, Россия и ООН не пришли к соглашению.

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что ежедневные проверки ранее разрешенных судов будут продолжаться. Текущее соглашение истекает 18 мая.

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Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.