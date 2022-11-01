2 ноября по «зерновому коридору» не пройдет ни одно судно — ООН 1 ноября, 20:18 Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Украина, Турция и ООН договорились, что 2 ноября по «зерновому коридору» не будут проходить суда. Об этом заявил представитель ООН во время брифинга во вторник, 1 ноября.

По словам представителя ООН, стороны решили приостановить движение судов на один день. Он добавил, что после того, как Россия «приостановила» участие в зерновом соглашении, все продолжающиеся движения и инспекции — временная мера.



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«[Решение] было принято по договоренности между украинской, турецкой делегациями и делегацией ООН в координационном центре. Они отработали… и решили, что завтра [2 ноября] лучше всего сделать это», — добавил он.

В представительстве ООН в координационном центре рассказали, что 1 ноября инспекторы ООН и Турции побывали на борту 36 судов, которые участвуют в экспорте зерна.



Президент Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном 1 ноября заявил, что Украина готова продолжать участие в реализации зерновых договоренностей вместе с ООН и Турцией.

29 октября страна-террорист Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Причиной решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.



РФ утверждала, что дроны, которые якобы атаковали корабли, двигались по «зерновому коридору» и могли быть запущены с «гражданского судна», якобы участвовавшего в экспорте агропродукции.



Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.



Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» продовольственным шантажом и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.



Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что зерновое соглашение продолжает работать, а осмотр судов проводят посредники — Турция и ООН.

