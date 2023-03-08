Зеленский и Гутерриш поддержали продление зернового соглашения 8 марта, 16:08 Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский в Киеве 8 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Президент Украины Владимир Зеленский и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш поддержали продление Черноморской зерновой инициативы после 18 марта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Глава украинского государства во время брифинга подчеркнул, что это «критически необходимо для всего мира». Гутерреш также сказал, что продление зернового соглашения «чрезвычайно важно». По данным генсека ООН, зерновой коридор обеспечил экспорт 23 млн тонн зерна, что позволило снизить цены на продовольствие в мире. Он заявил, что «экспорт украинского, российского зерна и удобрений необходимы для глобальной продовольственной безопасности».



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Зеленский также отметил важность гуманитарной инициативы Зерно из Украины, в рамках которой удалось привлечь 200 млн долларов и отправить 140 тысяч тонн зерна из Украины в Европу, Кению, Эфиопию, Сомали и другие страны, страдающие от голода.

В среду, 8 марта, в Киеве находится с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш — это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Зерновое соглашение было подписано в июле 2022 года в Турции и частично разблокировало морской экспорт украинского зерна. Черноморская зерновая инициатива оформлена как соглашение между Украиной, Турцией и ООН и зеркальное соглашение со страной-агрессором Россией. Речь идет об экспорте из украинских портов Одессы, Черноморска и Пивденного: торговые корабли проходят по специальным разминированным коридорам и обязаны заходить в Турцию для осмотра.



17 ноября 2022 зерновое соглашение продлили на четыре месяца. Срок его действия заканчивается 18 марта этого года, если действие соглашения не будет снова продлено.

В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр развития громад, территорий и инфраструктуры Алексей Кубраков заявили, что Россия блокирует работу зернового коридора и несколько месяцев подряд задерживает осмотр судов, из-за чего мир за последние три месяца недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия.



1 марта Россия заявила, что согласится на продление Черноморского зернового соглашения только в случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.

