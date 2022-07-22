Экспорт украинского зерна может возобновиться уже в субботу — представители ООН

22 июля, 18:41
Экспорт зерна будет соответствовать довоенному уровню только через недели (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Экспорт зерна будет соответствовать довоенному уровню только через недели (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Первые поставки зерна из Украины могут произойти уже в субботу, 23 июля. Об этом заявили представители ООН, сообщает The Guardian.

Представители ООН надеются, что первые поставки украинского зерна могут начаться в субботу, но экспорт не будет соответствовать довоенному уровню.

Поставки из трех украинских портов составят 5 тонн зерна в месяц, как в период до российского вторжения, только через недели, сообщили они.

Видео дня
Читайте также:
Нет гарантии, что Россия снова не атакует украинские порты после их разблокировки — Зеленский

В пятницу, 22 июля, Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. На подписании в Стамбуле присутствовал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Зерно с территории Украины будут экспортировать через три порта — Одесса, Южный и Черноморск.

https://www.youtube.com/embed/ezsIGgankGE
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Экспорт Поставки

Эксклюзивы НВ

Подлинность указа президента о лишении гражданства неизвестна, но Геннадий Корбан уже оказался невъездным в Украину (Фото:Коллаж НВ)
Лишенные паспорта /
Почему Зеленский может отобрать гражданство у Коломойского, Корбана и даже Рабиновича
22 июля, 18:36
Политика
Лео Бабаута: «Выработайте привычку сосредотачиваться» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)
Четыре принципа. Как сделать свой день максимально продуктивным
Лео Бабаута
Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о деньгах страны (Фото:НБУ / Flickr)
Курс доллара, рост цен, печать гривни. /
Что планирует глава НБУ Кирилл Шевченко — 7 главных цифр
22 июля, 07:32
Экономика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X