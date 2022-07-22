Экспорт украинского зерна может возобновиться уже в субботу — представители ООН 22 июля, 18:41 Экспорт зерна будет соответствовать довоенному уровню только через недели (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Первые поставки зерна из Украины могут произойти уже в субботу, 23 июля. Об этом заявили представители ООН, сообщает The Guardian.

Представители ООН надеются, что первые поставки украинского зерна могут начаться в субботу, но экспорт не будет соответствовать довоенному уровню.

Поставки из трех украинских портов составят 5 тонн зерна в месяц, как в период до российского вторжения, только через недели, сообщили они.

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В пятницу, 22 июля, Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. На подписании в Стамбуле присутствовал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Зерно с территории Украины будут экспортировать через три порта — Одесса, Южный и Черноморск.

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