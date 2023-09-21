Еврокомиссия решает, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию от иска Украины в ВТО — FT 21 сентября, 11:23 Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Брюссель рассматривает вопрос, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию от иска, поданного Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО), после того, как эти три страны нарушили правила ЕС по запрету импорта украинского зерна, сообщает Financial Times со ссылкой на лицо, знакомое с переговорами.

Отмечается, что сначала Еврокомиссия требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты, но сейчас работает над «координацией» их правовых возражений по иску.

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В письменном запросе, направленном в Польшу, Венгрию и Словакию, с которым ознакомилось издание, Еврокомиссия заявила, что «в соответствии с законодательством ЕС» она «будет действовать в этих процедурах ВТО, начатых против государств-членов».

«Следующим ближайшим шагом для Комиссии является ответ Украине на эти консультационные запросы от имени всех трех государств-членов», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия также заявила, что государствам-членам блока «не разрешено принимать односторонние меры в отношении торговли», и что она «оценивает юридически сложную ситуацию».

«Мы взаимодействуем с заинтересованными [государствами-членами] и постараемся найти конструктивное решение, чтобы не было необходимости продолжать рассмотрение этого дела», — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии добавили, что она может начать собственное производство по нарушению, чтобы убедиться, что государства-члены «придерживаются своих обязательств в соответствии с законодательством ЕС и своих обязательств в ВТО».

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина будет «эскалировать конфликт».