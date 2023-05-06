В Стамбуле не смогли договориться о продлении зернового соглашения 6 мая, 01:50 Коммерческие суда ждут, чтобы пройти через пролив Босфор у берегов Еникапи в Стамбуле (Фото:REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

Совместный координационный центр в Стамбуле в пятницу, 5 мая, не смог прийти к согласию по выдаче разрешений новым судам для участия в Черноморской зерновой инициативе.

Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает CNN.



По его словам, представители России, Украины, Турции и ООН в СКЦ не смогли достичь соглашения о продлении украинского экспорта зерна из портов Черного моря.

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Хак отметил, что генсек ООН передал всем сторонам предложение о дальнейших действиях, «направленных на усовершенствование и расширение „зерновой инициативы,“ учитывая позиции, высказанные сторонами».

"Мы призываем все стороны продолжать обсуждение, преодолеть оперативные вызовы и работать над полной реализацией и продолжением инициативы", - сказал он.

По словам спикера генсека ООН, продолжаются ежедневные инспекции ранее авторизованных судов и поощряет страны продолжать переговоры по новым кораблям.

26 апреля Россия снова заблокировала работу Черноморского зернового коридора.

Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, регулярно пытающаяся сорвать соглашение, заявила об "угрозе очередного продлению соглашения после 18 мая».

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.

Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов ( Черноморского, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.