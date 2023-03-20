В МИД Украины разоблачили новую ложь Путина о зерновом соглашении 20 марта, 20:54 Олег Николенко (Фото:Олег Николенко / Facebook)

Россия не оставляет попыток взорвать Черноморское зерновое соглашение. А отмеченная статистика, приведенная российским диктатором Владимиром Путиным не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина, которое он сделал на экономическом форуме Россия-Африка.

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Путин сказал, что Россия настаивает на полном выполнении зернового соглашения, чтобы продукция отправлялась не только в страны ЕС. Он также отметил, что в целом 45% зерновых поставлены в европейские страны и только 3% — в Африку.

Представитель МИД Украины привел статистику отправки зерновых в 45 стран мира от 1 августа 2022 года:

Африка — 2,9 млн тонн ( 11,6%);

11,6%); Азия — 12,1 млн тонн ( 48,2%);

48,2%); Европа — 10,1 млн тонн ( 40,2%).

«России также хорошо известно, что часть закупленных „сытыми странами“ Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50% продукции идет на поддержку азиатских стран», — говорится в сообщении Николенко.

Он также добавил, что Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность.

«Мировые цены на продовольствие стабилизировались. Зерновой коридор спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода», — отметил представитель МИД.

По его словам, международное сообщество и прежде всего страны Африки и Азии, не должны позволить Москве использовать продовольствие как «оружие».

«Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Мы также благодарны ООН и Турции, а также другим партнерам за их усилия в контексте продления зернового соглашения на 120 дней», — подытожил Олег Николенко.

18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на 120 дней.

Ранее Россия заявляла, что продление зернового соглашения возможно только на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от «прогресса нормализации российского сельскохозяйственного экспорта».

