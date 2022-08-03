Зерновое соглашение. Следующие корабли готовы отправиться из украинских портов, если РФ не сорвет договоренности — Кулеба 3 августа, 21:46 Украина стала первой из всех участников этой договоренности, полностью готовой к выполнению всех пунктов договора (Фото:Минобороны Турции)

Корабли с украинским зерном уже готовы к отправке из украинских портов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Следующие корабли уже готовы к отправке», — сказал он во время брифинга.

Министр добавил, что они будут отправляться из портов, участвующих в зерновой инициативе, согласно согласованному графику.

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«Надеемся, что все будет работать и РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве ООН и Турции», — сказал он.

Кулеба также напомнил, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, полностью готовой к выполнению всех пунктов договора.

В среду, 3 августа, в турецком порту прошла инспекция сухогруза Razoni, который стал первым судном с зерном, вышедшим из украинского порта после достижения так называемых Стамбульских соглашений

Украинские порты, которые были заблокированы РФ с началом полномасштабного вторжения, восстановили свое функционирование после подписания в Стамбуле договора о гуманитарном коридоре.

Соответствующее соглашение было достигнуто между Украиной, Турцией и ООН. При этом зеркальный документ подписала также и российская сторона.

23 июля, менее чем через сутки после подписания «соглашения» о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

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