«Путин выстрелил себе в ногу». Глава МИД Британии прокомментировал «выход» РФ из зернового соглашения

2 ноября, 22:31
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Глава МИД Британии Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что российский диктатор Владимир Путин «выстрелил себе в ногу» решением «приостановить» участие в зерновом соглашении.

В среду, 2 ноября, Клеверли написал в Twitter, что глава кремлевского режима должен прекратить использовать продовольствие как оружие.

"…Он осознал, что выстрелил себе в ногу, когда запретил судам заходить в украинские порты, чтобы они загружались зерном и кормили мир", — сказал он.

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Министр также призвал продлить зерновую инициативу после ноября «без дальнейших препятствий со стороны России».

https://twitter.com/JamesCleverly/status/1587809126138224640

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября сообщил, что «зерновой коридор» возобновит работу во второй половине дня. Страна-агрессор утверждает, что получила «письменные гарантии» от Украины о том, что коридор «не будет использоваться для боевых действий».

29 октября Россия заявила, что прекращает участие в «зерновом соглашении». Причиной решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.

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Киев назвал выход Москвы из «зерновой инициативы» продовольственным шантажом и подчеркнул, что российский предлог для выхода из соглашений — фальшивый.

https://www.youtube.com/embed/lWKWlo-Y5eE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Великобритания Зерно Зерновые Украина-Великобритания Продовольственный кризис экспорт зерна зерновое соглашение

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