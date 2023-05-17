В Турции заявили, что зерновое соглашение будет продлено — Bloomberg 17 мая, 14:21 Судно, которое перевозит украинское продовольствие в рамках зернового соглашения при посредничестве Турции и ООН (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Зерновое соглашение по экспорту украинского продовольствия будет продлено, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По данным собеседников издания, пожелавших не называть своих имен, сделка будет продлена, при этом Россия согласилась пока остаться в договоре.

Издание отмечается, что такое позволит сохранить открытым крупный торговый маршрут через Черное море в условиях войны России против Украины и укрепить мировые поставки продовольствия.

Видео дня

Детали соглашения пока не разглашаются.

Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.

5 мая Совместный координационный центр в Стамбуле не смог прийти к согласию по выдаче разрешений новым судам для участия в Черноморской зерновой инициативе.

Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.



